São Paulo anuncia informações sobre venda de ingressos para duelo contra o Vasco

O São Paulo divulgou, neste domingo, informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. A partida acontece no dia 12 de junho, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Os sócios torcedores sete estrelas já podem garantir seus ingressos para o duelo através do site spfcticket.net. A venda para o público geral começa apenas no dia 9 de junho, segunda-feira, a partir das 9 horas, no mesmo site.

Essa é a última partida do São Paulo antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Vendas abertas para quem é Sócio Torcedor 7 estrelas! No dia 12 de junho, quinta-feira, o São Paulo recebe o Vasco no MorumBIS, às 21h30, pela 12ª rodada do Brasileirão. Acesse https://t.co/ju8he6uTiZ e garanta seu ingresso! Seja Sócio Torcedor > https://t.co/LizlJKUHxa... pic.twitter.com/neXlIegu1I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 1, 2025

Neste sábado, o Tricolor perdeu para o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Vasco também foi derrotado neste sábado. O Cruzmaltino foi superado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0, em São Januário.

Com o resultado, o São Paulo é o 13º colocado, com 12 pontos. Enquanto o Vasco ocupa a 15ª posição, com dez pontos somados.