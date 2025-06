São Paulo abre data Fifa com só 15 jogadores 'recorrentes' para treinar

O elenco curto do São Paulo tem sido cada vez mais assunto diante de tantas lesões. Agora, com o período da data Fifa para treinar, o técnico Luis Zubeldía só vai ter 15 jogadores recorrentes — aqueles que de fato atuam com ele — à disposição: menos de dois times completos.

O que aconteceu

O São Paulo abre a data Fifa com 11 desfalques para os treinos, sendo oito por lesão e três por convocações. Bobadilla e Ferraresi foram convocados para as seleções de Paraguai e Venezuela, enquanto Matheus Alves vai servir à seleção brasileira sub-20.

A comissão técnica tem a esperança de que Marcos Antônio possa estar de volta contra o Vasco, mas hoje a lista de desfalques para os treinos durante a data Fifa tem: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinho (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

Cinco jogadores até estão à disposição de Zubeldía para os treinos, mas ainda não têm a confiança do argentino para atuar: o lateral-esquerdo Patryck, o lateral-direito Maik, o volante Negrucci e o atacante Paulinho. O único que de fato entrou em campo com Zubeldía no comando foi Patryck, mas a última vez foi em 13 de fevereiro. Maik e Paulinho acabaram de subir, enquanto Negrucci atuou somente na estreia da temporada, quando os titulares ainda estavam nos Estados Unidos. Luan estava treinando separado, voltou a trabalhar com o grupo, mas ainda não foi nem relacionado.

Contando apenas os jogadores que têm atuado com Zubeldía, o argentino terá 15 à disposição para trabalhar durante o período: Enzo Díaz, Wendell, Cédric, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho, Luciano, André Silva, Lucas Ferreira, Ryan Francisco, Henrique e Lucca. O meia Rodriguinho, porém, não poderá enfrentar o Vasco pois está suspenso pelo terceiro amarelo.

O São Paulo deve conceder alguns dias de folga ao grupo antes de retomar os treinos.