Santos toma gol após expulsão de Neymar, perde para Botafogo e afunda no Z4

O Botafogo venceu o Santos por 1 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Artur.

O Peixe sofreu o gol após perder seu principal jogador: Neymar foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo ao tentar marcar com a mão, recebendo o segundo cartão amarelo.

Com o resultado, o Santos ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento. Já o Botafogo ocupa o 8º lugar na tabela.

O Peixe terá mais de uma semana de treinos e descanso antes do próximo compromisso oficial. O time volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

O Botafogo, por sua vez, volta suas atenções para o duelo contra o Ceará, marcado para a próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, também pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

O Botafogo teve mais posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu transformar o domínio em chances reais de gol. Já o Santos, empurrado pela torcida, mostrava mais agressividade e buscava o ataque sempre que tinha a bola. No entanto, ambos os times sofreram com erros de passe e pouca movimentação no setor ofensivo

O Peixe tentou construir suas jogadas a partir de seu principal nome, Neymar, mas a falta de aproximação dos companheiros o deixou isolado. Mesmo assim, o camisa 10 conseguiu levar perigo em uma única oportunidade. O Botafogo, por sua vez, criou pouco com seu trio de ataque e não soube aproveitar a posse de bola superior.

Se o primeiro tempo começou morno, a segunda etapa teve um início bem diferente. As duas equipes voltaram mais ligadas, buscando os contra-ataques e chegando com mais frequência à área adversária. O Santos soube aproveitar melhor o momento, criou as principais chances e passou a pressionar o time carioca. O Botafogo cresceu no jogo após o segundo amarelo de Neymar e, com um jogador a mais, conseguiu chegar ao gol da vitória com Artur.

Gols e destaques

Primeira reclamação! Após boa troca de passes, Guilherme apareceu pela lateral e cruzou para Neymar. O camisa 10 caiu na área e reclamou de um puxão do defensor, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Boa jogada! Aos 24 minutos, Neymar recebeu um lançamento de Brazão no meio-campo, avançou em velocidade e invadiu a área. Mesmo cercado por dois marcadores, o craque conseguiu o drible e finalizou, mas parou em uma boa defesa do goleiro John.

Mais uma chegada do Santos! Rollheiser levantou a cabeça e encontrou Escobar livre dentro da área. Com um belo passe de três dedos, deixou o lateral em ótimas condições, mas Escobar exagerou na força e mandou por cima do gol.

Por cima! Aos 46 minutos, Neymar cobrou falta e jogou a bola na área. A zaga do Botafogo afastou, mas a sobra ficou com Zé Rafael, que bateu de primeira. No entanto, o chute saiu sem direção e passou longe do gol.

Passou perto! Souza cruzou na área, Barreal subiu bem e tentou escorar para o meio. Guilherme ainda tentou alcançar, mas a bola seguia em direção ao gol. David Ricardo, atento, salvou em cima da linha e evitou o primeiro do Santos.

Na trave! Aos 12 minutos do segundo tempo, Barreal apareceu novamente e soltou a bomba de dentro da área. A bola explodiu na trave e saiu pela linha de fundo, levando perigo ao gol do Botafogo.

Defesaça! Barreal apareceu mais uma vez dentro da área e recebeu um bom passe rasteiro. O argentino finalizou de primeira, mas John, atento, fez mais uma excelente defesa e salvou o Botafogo.

Neymar expulso! Após a defesa de John, a bola ficou viva na área. Pressionado pela marcação, Neymar tentou empurrar a bola para o fundo do gol com a mão. Como já tinha cartão amarelo, o camisa 10 recebeu o segundo e acabou expulso de campo.

1 a 0! Arthur recebeu fora da área e levantou a bola na área. Ninguém desviou, e o cruzamento acabou enganando o goleiro do Santos, morrendo direto no fundo da rede. Placar aberto na Vila Belmiro!

Ficha técnica: Santos 0 x 1 Botafogo

Local: Estádio da Vila Belmiro em Santos.

Data e Hora: 1 de junho , às 16h00 (Horário de Brasília)

Competição: 11° rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Escobar (SAN), Alex Telles (BOT)

Cartões Vermelhos: Neymar Jr. (SAN)

Gols: 40'/2ºT - Artur (BOT).

Santos: Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, Basso, Souza; Rincón (Diego Pituca), Zé Rafael, Rollheiser; Neymar Jr., Barreal e Guilherme. Técnico: Cleber Xavier.

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Santiago Rodríguez); Artur, Savarino e Rwan Cruz (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Paiva.