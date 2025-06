Santos reencontra três rostos conhecidos contra o Botafogo; veja quem são

O Santos volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando encara o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão, e tenta se manter no caminho das vitórias na competição após o triunfo sobre o Vitória. O confronto, no entanto, reserva um componente especial: o reencontro do Peixe com rostos conhecidos que hoje vestem a camisa do clube carioca.

O elenco botafoguense conta atualmente com três jogadores que já passaram pelo Alvinegro Praiano. O primeiro deles é o goleiro John, revelado na base santista e titular na fatídica final da Libertadores de 2020, quando o Santos foi derrotado pelo Palmeiras já nos acréscimos.

Último treino antes de encarar o Botafogo. Vamos, Santos! ? pic.twitter.com/8AXXykLn6C ? Santos FC (@SantosFC) May 31, 2025

Outro nome conhecido pelo torcedor santista é Jair, também revelado nas categorias de base do Peixe. O zagueiro defendeu o Peixe até o início de 2025, pouco antes de conquistar o Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira, até se transferir para o Botafogo em troca do atacante Tiquinho Soares.

Por fim, o atacante Rwan Cruz, outro menino da Vila, que teve destaque na base e chegou a figurar no elenco principal, mas deixou o Santos sem grande sequência e agora tenta se firmar como titular no Glorioso.

O Peixe chega animado após vencer o Vitória por 1 a 0, fora de casa, na última rodada. A equipe tenta manter o embalo para, quem sabe, deixar a zona do rebaixamento. O Alvinegro Praiano entrou na rodada na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.