Santos mira Botafogo e conta com Neymar para sair da zona do rebaixamento do Brasileirão

Fator campo, apoio da torcida e possibilidade de ter Neymar desde o início. São nesses pilares que o técnico Cléber Xavier se apoia para fazer o Santos engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro e, assim, deixar a incômoda zona de rebaixamento. Vindo de vitória na última rodada, o conjunto santista encara o Botafogo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, disposto a virar a página e escrever um roteiro diferente a partir desta rodada.

Com oito pontos e na antepenúltima colocação, Cléber Xavier usou o amistoso do meio de semana contra RB Leipzig, para observar alguns jogadores e também fazer testes. Ciente da pressão que cerca não só o time, mas também o seu trabalho, ele admitiu a possibilidade de colocar Neymar (que vem de recuperação de lesão na coxa) para comandar os companheiros dentro de campo. "Vamos ver. Dá para imaginar sim e vamos sobre conversar (sobre Neymar como titular).

Sobre o time que vai a campo, o comandante tem um desfalque certo. Suspenso, Luan Peres não reúne condições de atuar. Com três candidatos para a vaga, a preferência recai sobre João Basso, que atuou contra o Bahia e teve uma atuação satisfatória. Correndo por fora, o comandante tem o veterano Gil e ainda o defensor Luizão. A boa notícia é o retorno de Zé Ivaldo na zaga.

A derrota no meio de semana para a equipe alemã em jogo amistoso serviu para a comissão técnica tirar conclusões. Aproveitando a chance de engatar pela primeira vez na competição duas vitórias seguidas, Cléber Xavier viu pontos positivos mesmo com o revés de 3 a 1 para os alemães.

"Tivemos pontos positivos sim. Observei alguns atletas em outras funções e pudemos fazer mudanças programadas", comentou o técnico que, para o duelo com os cariocas, pretende exercer pressão desde a saída de bola para forçar erros do rival em seu campo de defesa.

A dúvida fica quanto à utilização de Neymar desde o início ou guardá-lo para o decorrer do confronto. E a cautela se justifica. Diante do RB Leipzig, ele foi titular pela primeira vez desde 16 de abril. Nas duas últimas partidas oficiais do Santos, o camisa dez entrou no segundo tempo a fim de ganhar minutagem e ritmo.

O craque foi poupado do treino deste sábado pela manhã por causa de uma torção leve no tornozelo, mas deverá iniciar a partida na Vila Belmiro.

Já O Botafogo, que contabiliza 12 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela, a situação é mais tranquila. O time chega à Vila Belmiro embalado pela classificação às oitavas de final da Libertadores após o triunfo sobre o Universidad de Chile por 1 a 0.

Para esta partida, porém, o técnico Renato Paiva tem problemas para escalar sua equipe. O zagueiro Bastos, que se recupera de dores no joelho, continua de fora. O defensor David Martins, ausente da partida contra os chilenos, não tem retorno garantido, assim como o atacante Matheus Martins, que continua entregue ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X BOTAFOGO

SANTOS - Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Souza (Escobar); Tomás Rincón, Rollheiser e Neymar (Thaciano); Álvaro Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

BOTAFOGO - Jhon; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Cuiabano; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Davi Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).