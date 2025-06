Sabalenka passa aperto, mas retorna às quartas em Roland Garros

Aryna Sabalenka entrou em quadra neste domingo, em Roland Garros, carregando um histórico de apenas duas vitórias em sete jogos contra sua oponente, a americana Amanda Anisimova (#16 do mundo). Mais uma vez, a número 1 do mundo sofreu, mas desta vez saiu por cima. Por 7/5 e 6/3, a bielorrussa avançou às quartas de final do torneio francês pelo terceiro ano consecutivo.

Semifinalista em 2023 (perdeu para Karolina Muchova) e quadrifinalista no ano passado (derrotada por Mirra Andreeva), Sabalenka desta vez terá pela frente a chinesa Qinwen Zheng (#7), que vem de vitória sobre a russa Ludmilla Samsonova (#18) por 7/6(5), 1/6 e 6/3.

Zheng é atual campeã olímpica e conquistou seu ouro no mesmo complexo onde o torneio de Roland Garros é disputado, mas desta vez Sabalenka tem o histórico a seu favor. A bielorrussa venceu seis dos sete duelos com a chinesa.

Susto no primeiro set

Sabalenka parecia ter o primeiro set sob controle, jogando bem e com uma vantagem de 4/1. Anisimova, contudo, passou a acertar a mão nas devoluções, pressionou a número 1 e devolveu a quebra no nono game. Depois de igualar o placar em 5/5, a americana ainda teve dois break points para passar à frente, mas Sabalenka se salvou. No fim, Aryna ainda conseguiu mais uma quebra para fechar o set em 7/5.

A segunda parcial começou novamente com a número 1 abrindo vantagem - desta vez, de 3/0. Anisimova ainda lutou, mas não conseguiu repetir o set anterior. Ainda salvou bravamente seis match points no oitavo game, mas na sequência não conseguiu impedir Sabalenka de confirmar seu saque e carimbar a vaga nas quartas.