Raniele sente a coxa e deixa jogo do Corinthians ainda no primeiro tempo

O Corinthians ganhou mais uma preocupação para a sequência da temporada. Neste domingo, o volante Raniele sentiu dores na região posterior da coxa esquerda durante o jogo contra o Vitória, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

O jogador reclamou do incômodo por volta dos 27 minutos da etapa inicial. Ele até tentou permanecer no gramado, mas não conseguiu. Dorival Júnior decidiu substituir o camisa 14 pelo venezuelano José Martínez.

Raniele foi flagrado recebendo um tratamento com gelo no banco de reservas e deve ser submetido a exames de imagem nos próximos dias para entender a gravidade do problema.

No momento, o clube alvinegro conta com três atletas entregues ao departamento médico. São eles: André Carrillo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Yuri Alberto (fratura na vértebra L1 da coluna) e Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

O Corinthians está na parte de cima da tabela do Brasileirão e, em caso de vitória, pode colar no G6. A equipe é décima colocada do torneio, com 14 pontos.

Em contrapartida, o time do Parque São Jorge vem de uma dura eliminação na Sul-Americana e convive com uma crise política sem fim nos bastidores.