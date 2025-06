Rafael Câmara domina GP da Espanha de Fórmula 3 e vence sua 3ª corrida na temporada

Rafael Câmara está cada vez mais chamado a atenção no automobilismo. Na manhã deste domingo, o brasileiro da Trident conquistou sua terceira prova na temporada da Fórmula 3 ao fatura o GP da Espanha da modalidade.

O pernambucano de apenas 20 anos foi soberano na prova. Ele já havia conquistado a pole position no sábado e conseguiu superar diversas adversidades para terminar a prova em primeiro. Dentre os imprevistos, teve duas paradas por safety car. Théophile Nael, da equipe Van Amersfoort Racing, foi o segundo colocado, enquanto Alessandro Giusti, da MP Motorsport, contou com uma ultrapassagem na última volta para ficar em 3º e conquistar seu primeiro pódio da carreira.

"Estou muito feliz com o resultado", comemorou Câmara após a prova. "Foi consideravelmente diferente de Ímola, desta vez nós nos preocupamos mais com os pneus, então foi uma boa corrida. No fim, eu estive apto a forçar um pouco mais para fazer a volta mais rápida, que pode ser pontos importantes para o campeonato. Estou muito feliz!", completou.

Com o resultado, o brasileiro amplia sua liderança na F3, chegando a 105 pontos. Nikola Tsolov continua em segundo com 79 pontos, enquanto Tim Tramnitz é o terceiro com 70. Completam o top 5, respectivamente, Noah Stromsted, com 56, e Tuukka Taponen, com 51.

Rafa Câmara tomou controle da corrida e confirmou o favoritismo que o fez largar em primeiro. O brasileiro fez excelente partida na ponta e lá ficou. Um atrito entre Roman Bilinski e José Garfias fez o safety car entrar na pista logo na 3ª volta. A corrida só foi retomada na volta 8.

Os três primeiros colocados se distanciaram do resto dos competidores à medida que o tempo foi passando. Até que, na 18ª volta, mais uma colisão fez a prova ser paralisada, desta vez, entre Nicola Lacorte e Brando Badoer. A corrida voltou a se normalizar na volta 21 e seguiu sem imprevistos até o fim.

A próxima prova da Fórmula 3 acontece entre os dias 27 e 29 de junho, no autódromo Red Bull Ring, na Áustria.