Presidente interino recebe Ancelotti em Itaquera durante turbulência política no Corinthians

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti foi recebido por Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians, em um dos camarotes da Neo Química Arena, neste domingo, dia de partida entre o time alvinegro e o Vitória.

Um dia antes, Stábile viveu um momento de confronto com Augusto Melo, presidente afastado do clube que foi ao Parque São Jorge alegando que deveria voltar ao poder, embasado em decisão tomada por primeira secretária do Conselho Deliberativo.

Ao deixar a sede social do clube, no sábado, Melo afirmou que estaria em Itaquera para assistir ao jogo como presidente, mas voltou atrás e decidiu não comparecer.

O principal motivo que levou Ancelotti ao estádio corintiano é o goleiro Hugo Souza, convocado pelo italiano para defender o Brasil na Data Fifa deste mês. O italiano chegou a Itaquera perto das 17h45, pouco menos de uma hora antes do jogo, acompanhado pelo diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.

Pouco antes do início da partida, o Corinthians exibiu nos telões da arena uma mensagem ao treinador da seleção. "Bem-vindo, Carlo Ancelotti", dizia o texto, acompanhado de uma foto do italiano.

O Brasil enfrenta o Equador, às 20 horas de quinta-feira, em Guayaquil, e, depois, dia 10, encara o Paraguai na Neo Química Arena.