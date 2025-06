Piquerez muda chave para o Mundial após derrota do Palmeiras para o Cruzeiro

O Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Piquerez lamentou os dois gols relâmpagos que os paulistas sofreram, mas destacou que agora é hora de virar a chave para o Mundial de Clubes.

"Sofremos dois gols em menos de cinco minutos. Fomos buscar o resultado, mas não conseguimos. Temos que virar a chave e focar no Mundial, que é uma competição importante. Não vou falar da arbitragem. Quando perde é muito fácil buscar desculpas. Temos que olhar para dentro. Não temos que buscar desculpas", disse ao Prime Video.

Com o resultado, o Alviverde deixou a liderança da Série A e caiu para o quarto lugar, com 22 pontos.

Agora, o Palmeiras muda o seu foco para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).