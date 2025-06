Piastri se surpreende com Verstappen e celebra vitória: 'muito orgulhoso'

Vencedor do GP da Espanha, Oscar Piastri, da McLaren, se surpreendeu com a estratégia de Max Verstappen, da Red Bull, em fazer três paradas. O holandês já havia previsto as três trocas de pneus antes mesmo do safety car na reta final da corrida.

Um pouco surpreso de o Max [Verstappen] ter tentado a terceira parada, que funcionou para ele. Foi um fim de semana muito bom, ritmo muito bom. Muito orgulhoso do que a gente fez no fim de semana, a gente conseguiu voltar depois de Mônaco com um bom resultado. Oscar Piastri

Apesar da estratégia, Verstappen sofreu com os pneus duros e terminou em décimo. O holandês — então terceiro colocado — perdeu potência nas últimas voltas, foi ultrapassado por Charles Leclerc e George Russell, acabou punido e amargou a décima colocação.

Já o segundo Lando Norris comemorou a dobradinha da McLaren na Espanha: "Oscar fez uma corrida muito boa, eu não tinha o ritmo para conseguir superá-lo. Tentei meu máximo. Ele ficou um pouco de lado ali na relargada, mas foi muito bom para a equipe terminar em primeiro e segundo".

Leclerc teve pódio 'na sorte'

O piloto da Ferrari contou com um erro de Verstappen para assumir a terceira colocação. Ele também comemorou a entrada do safety car a dez voltar para o fim da corrida.