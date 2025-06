Palmeiras perde do Cruzeiro e deixa a ponta do Brasileiro em adeus melancólico antes do Mundial

O Palmeiras perdeu fora de casa pela primeira vez em 2025. A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, significou também a perda da liderança. O time alviverde teve uma despedida melancólica antes do Mundial de Clubes e foi ultrapassado por Flamengo, que assume a ponta, Red Bull Bragantino e os próprios cruzeirenses.

O resultado foi construído de maneira expressa. Com três minutos, Kaio Jorge marcou duas vezes, ambas em jogadas de bola parada. Quando os palmeirenses "entraram no jogo", a desvantagem já estava estabelecida.

O Palmeiras agora não joga pelo Brasileirão até o retorno do Mundial. A delegação alviverde viaja para os Estados Unidos no dia 9. A estreia será dia 15, contra o Porto. Já o Cruzeiro volta a campo dia 12, contra o Vitória, em Salvador.

Um Mineirão lotado empurrou o time da casa já no apito inicial. Wanderson descolou escanteio, cobrado por William. Kaiki desviou, e Kaio Jorge apenas empurrou de cabeça para abrir o placar.

A blitz cruzeirense continuou, com mais um gol do centroavante, novamente em cruzamento na bola parada, desta vez em falta na lateral. Christian finalizou, a bola desviou em Jonathan Jesus e caiu para Kaio Jorge. "Chamando" o gol, ele esticou a perna e tirou de Weverton.

Somente então o Palmeiras desenvolveu algo, mas sofreu muito com a marcação alta do Cruzeiro. A "pilha" pelo placar adverso levou os palmeirenses a reclamarem muito das decisões do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

O Palmeiras passou a dominar as ações, mas ainda não conseguia levar perigo ao gol de Cássio. O Cruzeiro "entregou" a bola para o adversário e passou a priorizar a defesa.

Apenas aos 43 minutos, o Palmeiras fez Cássio trabalhar. Piquerez, de longe, finalizou para defesa do goleiro. A pressão palmeirense cresceu nos minutos finais da primeira etapa, invertendo a lógica do começo do jogo, mas não o suficiente para descontar no placar.

Abel Ferreira voltou do intervalo com intenção de aumentar a presença ofensiva. Para isso, sacou Veiga e promoveu a entrada de Paulinho. Além disso, trocou Flaco por Vitor Roque.

A estratégia deu certo, mas o Cruzeiro "estacionou o ônibus" e não permitiu que os palmeirenses se aproximassem do gol. A postura defensiva não impediu que os cruzeirenses buscassem escapadas em contra-ataque nos erros do Palmeiras.

Allan conseguiu diminuir o placar, aos 41 minutos do segundo tempo. A bola chegou ao atacante pelo lado direito, já dentro da área. O camisa 40 bateu colocado e tirou de Cássio.

O gol colocou fogo na partida, enquanto o Cruzeiro tentava apenas administrar o placar. O Palmeiras passou a acreditar no empate e se lançou ainda mais ao ataque. Os donos da casa, contudo, resistiram.

Estêvão, que se despediu do Allianz Parque com uma goleada de 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, dá adeus ao Brasileirão com um resultado negativo. Mais do que isso, Kaiki Bruno se deu melhor no duelo individual contra a joia palmeirense durante todo o jogo.

O garoto joga o Mundial pelo Palmeiras e, depois, vai para a Inglaterra, onde vestirá a camisa do Chelsea.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 PALMEIRAS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga (Paulinho); Estêvão, Maurício (Allan) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Kaio Jorge, a um e aos três minutos do primeiro tempo; Allan, aos 41 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Kaiki Bruno, Christian e Eduardo (Cruzeiro) e Richard Ríos, Estêvão e Vitor Roque (Palmeiras).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 57.747 pagantes.

RENDA - R$ 3.230.728,50.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.