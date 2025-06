Palmeiras leva gols relâmpagos, perde do Cruzeiro e cai para 4º no Brasileirão

Chegou ao fim a invencibilidade do Palmeiras como visitante na temporada. Em um confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), neste domingo, pela 11ª rodada. Kaio Jorge fez dois gols em quatro minutos de jogo e decidiu o confronto. No fim, Allan descontou para os paulistas.

Com o resultado, o Alviverde deixou a ponta e caiu para o quarto lugar, com 22 pontos. Já a Raposa subiu para a vice-liderança, com 23, um a menos que o Flamengo, que goleou o Fortaleza e pulou para primeiro.

Esta foi a última partida de Estêvão pelo Brasileirão. O atacante de 18 anos parte para o Chelsea, da Inglaterra, logo após a disputa do Mundial de Clubes.

Agora, o Palmeiras muda o seu foco justamente para o torneio da Fifa. A equipe estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).

O Cruzeiro, por sua vez, ainda tem uma partida antes da pausa para o Mundial. O clube visita o Vitória no dia 12, às 19 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Cruzeiro teve o início perfeito de jogo. Com apenas um minuto, William cobrou escanteio, Kaiki desviou na primeira trave e Kaio Jorge apareceu nas costas da defesa para abrir o placar no Mineirão. E não demorou para a torcida mandante celebrar mais um gol.

Com o relógio marcando três minutos, Christian aproveitou cobrança de falta e tentou o chute. A bola bateu nas costas de Jonathan Jesus e sobrou na medida para Kaio Jorge. O atacante, então, tocou na saída de Weverton para ampliar.

A partir de então, a Raposa se posicionou no campo de defesa e entregou a posse para o Palmeiras. O Verdão, contudo, teve muitas dificuldades para levar perigo. A equipe não teve criatividade e tentou apostar nos cruzamentos, todos sem êxito.

Aos 42, os paulistas enfim assustaram. Piquerez dominou na intermediária e soltou uma bomba. Cássio voou e fez linda defesa para evitar o golaço. Depois, Giay também tentou, mas mandou por cima.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Palmeiras tentou ser mais incisivo e chegou com perigo logo aos quatro minutos. Vitor Roque, que entrou no lugar de Flaco López, subiu mais que a defesa adversária após cobrança de escanteio e cabeceou rente à trave.

Aos 14, o centroavante funcionou como um pivô na área e ajeitou para Martínez, que bateu pelo lado, assustando o goleiro Cássio.

O Cruzeiro respondeu aos 29. Matheus Pereira tabelou com Eduardo e buscou o chute colocado. A bola passou por cima. Instantes depois, o meia tentou em cobrança de falta e parou em Weverton.

Já aos 41, o Verdão conseguiu descontar. Allan foi acionado na ponta direita por Evangelista e finalizou cruzado, com categoria. A bola beijou a trave e morreu no fundo da rede.

Nos últimos minutos, os paulistas ainda pressionaram em busca do empate, contudo nada foi suficiente para evitar a derrota em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 2 X 1 PALMEIRAS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 1° de junho de 2025 (domingo)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartões amarelos: Kaiki, Christian, Leonardo Jardim, Eduardo (Cruzeiro); Richard Rios, Abel Ferreira, Estêvão, Vitor Roque (Palmeiras)

GOLS: Kaio Jorge, aos 1 e 3 do 1ºT (Cruzeiro); Allan, aos 41 do 2ºT (Palmeiras)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol).



Técnico: Leonardo Jardim

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Mauricio (Allan); Estêvão, Raphael Veiga e Flaco López (Vitor Roque).



Técnico: Abel Ferreira