Palmeiras encara Cruzeiro e quer manter campanha perfeita como visitante antes do Mundial

O Palmeiras faz neste domingo sua última partida antes de viajar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. O duelo com o Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão, pode ser encaixado no conhecido chavão de 'jogo de seis pontos', já que opõe o líder e o terceiro colocado. Se vencer, o time alviverde assegura a liderança do Brasileirão durante toda a pausa do torneio, que será retomado apenas na metade de julho.

São 22 pontos para o Palmeiras, que se manteve na primeira colocação apesar do revés para o Flamengo. Mas a derrota em casa tirou da equipe paulista a gordura que tinha, de modo que soma apenas um ponto a mais que o rival carioca, o segundo, e está a dois do Cruzeiro.

Jogar fora de casa é notícia boa para o Palmeiras, hoje o melhor visitante do País. Se as coisas não vão tão bem no Allianz Parque, na condição de visitante o time treinado por Abel Ferreira está invicto há 20 jogos, desde novembro do ano passado.

São 17 vitórias e três empates. É a maior sequência sem derrotas fora de casa desde o período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando registrou 21 partidas de invencibilidade (20 vitórias e um empate). É também a maior série entre todos os atuais clubes da Série A.

A equipe emplacou nove vitórias seguidas fora de casa na temporada. A série inclui triunfos sobre Sporting Cristal-PER, Sport, Internacional, Fortaleza, Bolívar-BOL, Ceará, Vasco, Cerro Porteño-PAR e Red Bull Bragantino.

O zagueiro Bruno Fuchs, que está invicto vestindo a camisa do Palmeiras (15 vitórias e um empate em 16 partidas) formará a zaga titular ao lado de Micael porque os titulares Gustavo Gómez e Murilo estão suspensos.

"Estou muito contente aqui e espero seguir aproveitando as oportunidades, de preferência com vitória, que é muito importante para continuarmos no topo da tabela", afirmou o defensor, conhecedor do rival deste domingo, já que atuava no Atlético Mineiro antes de ser emprestado ao Palmeiras. A outra baixa é Felipe Anderson. O meia-atacante se recupera de edema na coxa direita.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Gabriel e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Mayke (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).