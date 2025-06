Palmeiras tem 3° teste de fogo seguido antes de 'respiro' no Brasileirão

O Palmeiras terá seu terceiro "teste de fogo" consecutivo no Brasileirão antes de, finalmente, embarcar rumo aos EUA para a disputa do Super Mundial de Clubes.

Jogo duro. De novo...

Os paulistas encaram hoje o Cruzeiro, que está no G4 e não perde há dez partidas na temporada — foram sete vitórias e três empates desde a última derrota, ocorrida há mais de um mês.

Jogar contra um time que briga pela ponta da tabela não é novidade recente para o Palmeiras, que soma 22 pontos e iniciou a 11ª rodada na liderança do Brasileirão.

A mini "saga" começou no último dia 18, quando os comandados de Abel Ferreira venceram o Bragantino em jogo da 9ª rodada que valia o topo da classificação — na ocasião, o alviverde somava 19 pontos contra 17 do elenco comandado por Fernando Seabra.

Na semana seguinte, novo compromisso pesado, desta vez diante do vice-líder Flamengo no Allianz Parque. O embate acabou com vitória por 2 a 0 do rubro-negro, que encostou e voltou a ameaçar a liderança paulista.

O Cruzeiro é, de fato, quem pode fazer o Palmeiras disputar o Super Mundial sem liderar o Brasileirão. Os mineiros somam 20 pontos e, em caso de resultado positivo, ultrapassam o rival, que estagnou nos 22 pontos após derrota contra o Fla.

Ainda temos o Cruzeiro, que é mais um grande adversário que está passando por um grande momento. Tem acontecido isso: nos últimos jogos, enfrentamos quem brigava para ser líder: Bragantino, Flamengo e agora o Cruzeiro. Vamos nos preparar para isso Abel Ferreira

Os jogos pós-Super Mundial, por outro lado, são teoricamente menos pesados: o Palmeiras terá pela frente Juventude, Santos e Mirassol, que estão bem longe do G4 — as datas das partidas ainda não foram oficializadas.

Como está o G4 do Brasileirão?

1 - Palmeiras: 22 pontos (10 jogos)

2 - Flamengo: 21 pontos (10 jogos)

3 - Cruzeiro: 20 pontos (10 jogos)

4 - Bragantino: 20 pontos (10 jogos)