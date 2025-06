Oscar Piastri vence GP da Espanha de Fórmula 1; Bortoleto é o 12º

Neste domingo, Oscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A prova ainda contou com uma dobradinha da equipe britânica, uma vez que Lando Norris terminou na segunda colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, acabou em 12º, seu melhor resultado na Fórmula 1 até aqui.

Charles Leclerc, da Ferrari, finalizou em terceiro. Já George Russell, da Mercedes, terminou em quarto, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, apareceu para fechar os cinco primeiros.

Companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto, Nico Hulkemberg (Sauber) ficou em sexto, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Racing Bulls), que fecharam em sétimo e oitavo, respectivamente. Pierre Gasly, da Alpine, ficou em nono, enquanto Fernando Alonso, da Aston Martin, completou o top 10.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Lando Norris, que largou da segunda posição, não teve um bom início de prova e acabou sendo pressionado por Max Verstappen, que se aproximou do então líder, Oscar Piastri.

Logo nas primeiras voltas, Liam Lawson, da equipe Racing Bulls, se envolveu em um incidente com Alexander Albon. O toque danificou a asa dianteira do carro da Williams, forçando o abandono do piloto.

Já Gabriel Bortoleto protagonizou uma bela ultrapassagem sobre Carlos Sainz na volta 35. O brasileiro aproveitou a longa reta e acionou a asa móvel para subir para 13º.

Após assumir a liderança da prova, Max Verstappen realizou sua terceira parada nos boxes para colocar pneus médios. Com isso, Oscar Piastri retomou a ponta da corrida.

Na reta final da corrida, quando Kimi Antonelli ocupava a sétima colocação, o piloto da Mercedes saiu da pista e foi obrigado a abandonar a prova. O safety car foi acionado.

O próximo GP será o do Canadá, marcado para o dia 15 de junho, no Circuito Gilles Villeneuve, às 15h (de Brasília).

Confira a classificação completa do GP da Espanha de Fórmula 1:

1 - Oscar Piastri (McLaren)



2 - Lando Norris (McLaren)



3 - Charles Leclerc (Ferrari)



4 - George Russell (Mercedes)



5 -Max Verstappen (Red Bull)



6 - Nico Hulkenberg (Sauber)



7 - Lewis Hamilton (Ferrari)



8 - Isack Hadjar (Racing Bulls)



9 - Pierre Gasly (Alpine)



10 - Fernando Alonso (Aston Martin)



11 - Liam Lawson (Racing Bulls)



12 - Gabriel Bortoleto (Sauber)



13 - Yuki Tsunoda (Red Bull)



14 - Carlos Sainz (Williams)



15 - Franco Colapinto (Alpine)



16 - Esteban Oconj (Haas)



17 - Oliver Bearman (Haas)