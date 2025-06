Operário-PR e Athletico-PR empatam em jogo movimentado pela Série B

Operário-PR e Athletico-PR empataram pelo placar de 2 a 2, em jogo movimentado válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Germano Krüger, os visitantes saíram na frente, levaram a virada e correram atrás do resultado. O time da casa ainda terminou o jogo com um a menos, após a expulsão de Fransérgio, aos 19 minutos do segundo tempo.

O resultado não ajudou ninguém. Os times chegaram aos 14 pontos e seguiram empatados na tabela. O Operário-PR ocupa a 9ª colocação, enquanto o Athletico-PR está em 10º. Neste momento, a distância para o G-4 é de quatro pontos.

Os dois times paranaenses protagonizaram uma primeira etapa movimentada. O placar foi inaugurado pelo time rubro-negro aos oito minutos. Luiz Fernando recebeu passe de Patrick e finalizou de primeira. Antes de entrar, a bola ainda desviou e tirou o goleiro Elias da jogada. O empate não demorou para acontecer. Aos 17 minutos, Esquivel falhou e Rodrigo Rodrigues deixou tudo igual.

Aos 26 minutos, o time da casa virou o marcador. Zuluaga tentou da entrada da área e, após toque de cabeça de Falcão, Marcos Paulo completou. O Athletico-PR tentou reagir ainda na primeira etapa, mas Renan Peixoto parou em boa defesa de Elias.

No segundo tempo, o time de Ponta Grossa começou criando oportunidades, mas foi o Athletico-PR que balançou as redes. Aos 17 minutos, Giuliano recebeu de Zapelli e tocou de cabeça para deixar tudo igual no placar novamente. Dois minutos depois, Fransérgio fez falta dura e deixou o Operário com um a menos após receber cartão vermelho. O jogo seguiu aberto, com os dois times criando oportunidades, mas o resultado de empate se manteve.

O Operário-PR volta a campo no próximo domingo (8), para enfrentar o Remo, às 20h30, no Mangueirão. O Athletico-PR joga contra o Atlético-GO no mesmo dia, porém às 18h, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 2 ATHLETICO-PR

OPERÁRIO-PR - Elias; Thales (Diogo Mateus), Joseph, Allan Godói e Cristiano; Fransérgio, Zuluaga e Boschilia (Índio); Marcos Paulo (Ademilson), Daniel Amorim (Vinícius Mingotti) e Rodrigo Rodrigues (Neto Paraíba). Técnico: Bruno Pivetti.

ATHLETICO-PR - Mycael; Kauã Moraes (Tevis), Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Falcão e Patrick (Zapelli); João Cruz (Giuliano), Renan Peixoto (Alan Kardec) e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Luiz Fernando aos 8, Rodrigo Rodrigues aos 17, e Marcos Paulo aos 26 minutos do primeiro tempo; Giuliano, aos 17 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Thales Oleques e Fransérgio (Operário); Kauã Moraes, Habraão e Luiz Fernando (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Fransérgio (Operário).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).