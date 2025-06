Onde vai passar Juventude x Grêmio? Como assistir ao vivo com imagens

Juventude e Grêmio entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Juventude perdeu quatro das últimas cinco partidas no Brasileirão. Na rodada passada, o Jaconero visitou o Red Bull Bragantino e foi superado por 1 a 0.

Já o Grêmio se recuperou na competição e vem de vitória. O Tricolor venceu o Bahia por 1 a 0 no último confronto pelo Brasileirão.

No meio de semana, a equipe de Mano Menezes venceu o Sport Luqueño por 1 a 0, mas ficou com a segunda colocação de seu grupo na Copa Sul-Americana.

Juventude x Grêmio -- Campeonato Brasileiro