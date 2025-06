Onde vai passar Internacional x Fluminense? Como assistir ao vivo com imagens

Internacional e Fluminense se enfrentam hoje (1º), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Inter não vence há quatro partidas no Brasileirão e quer retomar o caminho das vitórias. O Colorado vem de um empate em 1 a 1 contra o Sport.

Já o Fluminense vem de uma boa vitória no torneio. O Tricolor venceu o clássico carioca contra o Vasco por 2 a 1.

As duas equipes conquistaram resultados importantes no meio de semana pelos torneios continentais. O Inter venceu o Bahia por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores, enquanto o Fluminense venceu o Once Caldas por 1 a 0 e ficou com a liderança do Grupo F da Sul-Americana.

Internacional x Fluminense -- Campeonato Brasileiro