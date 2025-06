Onde vai passar Flamengo x Fortaleza? Como assistir ao vivo com imagens

Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje (1º), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Flamengo chega embalado para a próxima rodada do Brasileirão. Na última partida, o Rubro-Negro superou o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque.

Já o Fortaleza tenta reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. O revés mais recente foi diante do Cruzeiro, por 2 a 0.

No meio da semana, as duas equipes garantiram vaga nas oitavas da Libertadores. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, enquanto o Leão do Pici perdeu por 1 a 0 para o Racing, mas se classificou graças ao tropeço do Bucaramanga.

Flamengo x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro