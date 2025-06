Onde vai passar Ceará x Atlético-MG? Como assistir ao vivo com imagens

Ceará e Atlético-MG se enfrentam hoje (1º), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Ceará vem de quatro partidas sem derrota e quer melhorar a sequência. O Vozão folgou na rodada passada, mas venceu o Sport por 2 a 0 na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão.

Já o Atlético-MG quer voltar a vencer após dois empates consecutivos. Na rodada passada, o Galo empatou com uma equipe alternativa do Corinthians em 0 a 0, mesmo jogando em casa.

A equipe do técnico Cuca também tenta virar a chave após um resultado ruim na Sul-Americana. O Atlético-MG recebeu o Cienciano e empatou em 1 a 1, ficando com a segunda colocação do Grupo H, sendo obrigado a jogar os playoffs contra uma equipe que vem da Libertadores.

Ceará x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro