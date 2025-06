Noche UFC é transferido do México para o EUA e perde status de card numerado; entenda

Na noite do último sábado (31), enquanto acontecia o UFC Vegas 107, um anúncio importante foi feito pelo Ultimate. A lida presidida por Dana White informou que o 'Noche UFC', programado para o dia 13 de setembro, sofreu algumas mudanças. A primeira delas foi a sede do evento, originalmente definida como Guadalajara (MEX), mas transferida para San Antonio, no Texas (EUA). A segunda e talvez mais importante é que o show perdeu o status de card numerado e se transformou em um 'Fight Night'.

As alterações, anunciadas nas redes sociais do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui), foram motivadas pelo atraso nas obras da arena que receberia o evento em Guadalajara. Sem a certeza de que o espaço estaria pronto a tempo da promoção do show, a organização decidiu evitar contratempos e trocar o card de sede, migrando para o Texas. Vale ressaltar que essa edição do 'Noche UFC' seria a primeira realmente sediada no México. No entanto, como a mudança, o show será realizado nos EUA, assim como suas duas edições anteriores - promovidas em Las Vegas.

"A 3ª edição anual do Noche UFC agora acontecerá no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas, no dia 13 de setembro. O card do Noche UFC Fight Night celebrará e homenageará as contribuições notáveis dos lutadores mexicanos para os esportes de combate e dará continuidade à tradição anual do UFC de realizar um evento em torno do Dia da Independência do México", informou a companhia através de suas redes sociais.

No que isso pode afetar?

O primeiro mistério que fica em aberto com as mudanças gira em torno do UFC 320. Afinal de contas, esta edição numerada, que seria disputada em Guadalajara, agora está oficialmente sem data e local previstos pelo Ultimate. Outro ponto a ser levantado são os confrontos que, mesmo não anunciados, já estavam previstos para o show no México.

Com a sede original no país latino-americano, um confronto entre Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez estava cotado como forte candidtado à luta principal, dado o apelo de 'Pantera' no mercado nacional mexicano. Entretanto, com a mudança de um card de 'PPV' para um 'Fight Night', a disputa tende a não ser realizada na mesma data, já que valeria o cinturão linear dos pesos-penas (66 kg).

Outros lutadores com grande força no México já haviam se colocado à disposição para competir em Guadalajara. Brandon Moreno e Diego Lopes são alguns exemplos. Agora, com o evento sendo sediado nos EUA, os planos da alta cúpula do Ultimate para o show podem mudar drasticamente. As alterações podem definir, inclusive, mesmo que indiretamente, um outro oponente para Volkanovski em sua próxima defesa de título na divisão até 66 kg.

