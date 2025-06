Nike quebra silêncio e quer renovar com Corinthians mesmo em meio à crise política do clube

Em meio ao imbróglio político que atravessa o Corinthians na última semana, especulações sobre uma possível troca de fornecedora de material esportivo começaram a ganhar força nos bastidores do clube. A Nike, atual patrocinadora, divulgou uma nota no último sábado, afirmando estar pronta para discutir um novo contrato com a nova diretoria.

O vice-presidente e gerente geral da empresa norte-americana para a América Latina, Doug Bowles, explica, no texto, que a empresa se sente orgulhosa com a parceria construída com o clube paulista ao longo dos anos e garante bom negócio para ambas as partes.

"Temos orgulho da parceria que já dura mais de 20 anos - uma relação construída a partir de valores compartilhados e uma conexão profunda com a apaixonada torcida do clube", afirmou.

"Estamos encorajados pela abertura ao diálogo da nova gestão e preparados para retomar as conversas sobre estender esse legado para além de 2029, garantindo que a parceria continue sendo benéfica para ambos os lados", finalizou.

Parceira do clube desde 2003, em nota, a empresa destacou momentos de colaborações emblemáticas entre o clube e a fornecedora. "Da campanha Corinthiano Roxo às iniciativas como República Popular do Corinthians, Todo Poderoso Terrão, a homenagem a Ayrton Senna, a coleção de camisas em celebração aos 30 anos do primeiro título brasileiro do clube, a camisa blackout em combate ao racismo e a recente celebração dos 25 anos do título mundial de 2000, a Nike não apenas reverenciou momentos e personagens marcantes da história do clube, como também impulsionou conversas culturais e fortaleceu a conexão com os torcedores".

A principal concorrente da empresa norte-americana, a Adidas, é a mais cotada para assumir a produção dos materiais esportivos do clube alvinegro. O Estadão apurou que o acordo prevê um pagamento anual entre R$ 80 milhões e R$ 85 milhões pelo período de dez anos. Assim, levando em consideração variáveis contratuais, o Corinthians poderia embolsar aproximadamente R$ 1 bilhão ao longo do contrato.

Com o distanciamento da antiga diretoria em relação à fornecedora atual, a possibilidade de troca ganhou força internamente. Apesar das especulações sobre uma possível mudança, a Nike afirma estar pronta para negociar e implementar inovações nos uniformes do clube, conforme o diálogo com a diretoria alvinegra avance em conversas mais concretas.

Por outro lado, a gestão de Augusto Melo queria discutir a situação contratual com a empresa. Isso porque, antes das negociações com a Adidas começarem, o contrato do Corinthians com a Nike foi renovado automaticamente até o fim de 2029, mesmo sem uma discussão entre as partes para a melhoria do acordo.

"À medida que a parceria avança, a Nike, por meio da FISIA - distribuidora oficial da marca no Brasil, segue comprometida em oferecer a melhor inovação em vestuário esportivo e em amplificar a voz da comunidade corintiana para continuar elevando a cultura e o legado do clube", finaliza.

O Corinthians vive dias conturbados. Augusto Melo, afastado da presidência do clube, foi ao Parque São Jorge para se autoproclamar reconduzido ao cargo, ocupado por Osmar Stábile, seu vice. O dirigente se baseia em decisão tomada pela 1ª Secretária do Conselho Deliberativo, Maria Angela de Sousa Ocampos, que assumiu o comando do órgão após decisão que afastou Romeu Tuma Júnior da função e diz que atos assinados por Tuma estão anulados.