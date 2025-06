Adeus? Neymar só volta a jogar pelo Santos se renovar contrato; entenda

Do UOL, em São Paulo

O cartão vermelho em Santos 0x1 Botafogo, jogo ocorrido hoje e válido pelo Campeonato Brasileiro, pode ter sido o último momento de Neymar com a camisa do Peixe.

Como assim?

O camisa 10 tem contrato até o dia 30 de junho, e o time paulista só joga mais uma vez até este período. O hiato ocorre diante do Super Mundial, que vai paralisar o calendário brasileiro

Neymar está suspenso para o único compromisso do clube restante em junho, contra o Fortaleza, no próximo dia 12. O embate está previsto para o Castelão e é válido pela 12ª rodada do torneio nacional. Depois, o Peixe só volta aos gramados em julho.

Desta maneira, ele não joga mais oficialmente pelo Santos até o fim do atual vínculo — partidas amistosas eventualmente marcadas pela diretoria, no entanto, podem ser disputadas pelo jogador.

A continuidade de Neymar é incerta. Nos últimos dias, o jogador evitou falar sobre o tema e só detalhou que o tema seria decidido após o dia 12, sem a previsão de que estaria suspenso.

Expulsão e pedido de desculpas

O camisa 10 foi expulso no duelo contra o Santos — ele já havia tomou cartão amarelo ainda na etapa inicial após acertar Jair ainda no campo de ataque santista. O lance ocorreu já nos acréscimos.

O vermelho surgiu no 2° tempo, quando Neymar tentou completar um cruzamento de Rollheiser que desviou em John já na casa dos 30 minutos.

Assim que o goleiro do Botafogo tentou fazer a defesa, a bola bateu na coxa do atacante e subiu — neste momento, um zagueiro do time carioca tentou cortar o lance.

Neymar tentou cabecear, mas acabou dando um soco na bola — que parou nas redes do Botafogo. O gol não foi validado.

Diante da mão na bola, o árbitro Davi Lacerda aplicou o segundo cartão amarelo ao atacante, que deixou o gramado mais cedo.

Após a partida, ele usou o Instagram para se desculpar com os torcedores, mas criticou o juiz pela aplicação do primeiro amarelo.