Neymar faz gol de mão, é expulso e Santos perde para o Botafogo em possível adeus do craque

O Santos continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time até jogou melhor que o Botafogo, mas perdeu por 1 a 0 em duelo pela 11ª rodada, na Vila Belmiro. Além do resultado, a principal notícia é negativa e tem Neymar como protagonista.

O camisa 10 foi expulso no segundo tempo após fazer um gol de mão. O jogador tem contrato até 30 de junho, mas está suspenso para o próximo jogo, o último do Santos antes da parada do calendário para o Mundial de Clubes. A intenção do clube é renovar, mas ainda não há definição sobre o tema.

O Santos volta a campo apenas depois da Data Fifa, no dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão, quando visita o Fortaleza. Já o Botafogo tem a próxima rodada adiada, porque viaja, no dia 9, para os Estados Unidos, onde estreia no Mundial diante do Seattle Sounders.

Santistas e botafoguenses fizeram primeiro tempo amarrado na Vila Belmiro. O time carioca trocou passes e manteve mais a bola, mas sem conseguir assustar o gol do Santos. Do outro lado, John foi exigido por Neymar, após o camisa 10 fazer fila. Rollheiser, Zé Rafael e Barreal também criaram chances, mas finalizaram mal.

Neymar assumiu papel de cobrança ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda. O jogador foi amarelado por reclamações e, antes da saída para o intervalo, fez o juiz ouvir ainda mais.

A volta para o segundo tempo mostrou um Santos que jogou mais do que reclamou. Em lance iniciado por Neymar, o garoto Souza cruzou para Barreal, que escorou para Guilherme. O santista marcaria, mas David Ricardo antecipou e mandou para escanteio quase em cima da linha.

O Santos era melhor que o Botafogo, mas pecava justamente no terço final. Do outro lado, os botafoguenses não conseguiam sequer responder da mesma forma.

Assim como no primeiro tempo, John voltou a ser exigido. Rollheiser teve chance da entrada da área, em finalização salva pelo goleiro do Botafogo. A saída de Allan, por escolha de Renato Paiva, abriu mais espaços entre as linhas do time carioca.

A insistência santista manteve o time no ataque. Um cruzamento gerou um lance bagunçado, que sobrou para Neymar. O jogador do Santos, porém, meteu a mão na bola para empurrar para as redes. O árbitro viu, anulou o gol e expulsou o camisa 10, que já tinha amarelo.

Com o ânimo destroçado, o Santos viu o Botafogo tomar terreno. Já nos minutos finais, Artur cruzou buscando algum companheiro na área. Ninguém desviou, mas Brazão não conseguiu segurar a bola que foi direto para as redes e fez com que a torcida botafoguense entoasse o canto: "Arerê, o Santos vai jogar a Série B".

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 BOTAFOGO

SANTOS - Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, João Basso (João Schmidt) e Souza; Rincón (Diego Pituca), Zé Rafael (Deivid Washington), Rollheiser (Gabriel Bontempo) e Neymar; Guilherme e Barreal (Tiquinho Soares). Técnico: Cléber Xavier.

BOTAFOGO - John; Vitinho (Elias Manoel), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Allan (Santiago Rodríguez) e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Mastriani) e Rwan Cruz (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Paiva.

GOL - Artur, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Zé I(Santos) e Alex Telles e Mastriani (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Neymar (Santos).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

PÚBLICO - 13.787 presentes.

RENDA - R$ 846.666,25.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).