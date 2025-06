Neymar pede desculpa após expulsão, mas condena 1° amarelo: 'Sacanagem'

Do UOL, em São Paulo

Neymar, em seu Instagram, se desculpou após colocar a mão na bola e ser expulso por dois amarelos em Santos 0x1 Botafogo, jogo do Brasileirão ocorrido hoje na Vila Belmiro (assista ao lance abaixo). O camisa 10, no entanto, criticou o árbitro Davi Lacerda pelo lance em que levou amarelo ainda no 1° tempo, quando acertou o zagueiro Jair.

O que ele falou?

Pedido de desculpa. "O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem!"

Confiança no time. "Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os três pontos. O time está de parabéns pelo jogo de hoje. [Sobre] esses três pontos, pode colocar na minha conta."

Críticas ao juiz. "O segundo amarelo tem que dar mesmo, mas no primeiro... o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo... como tem juiz ruim, hein... É só a minha opinião, por favor, não me punam mais."

Expulsão na Vila

O camisa 10 tomou cartão amarelo ainda na etapa inicial após acertar Jair ainda no campo de ataque santista. O lance ocorreu já nos acréscimos.

A expulsão veio no 2° tempo, quando Neymar tentou completar um cruzamento de Rollheiser que desviou em John já na casa dos 30 minutos.

Assim que o goleiro do Botafogo tentou fazer a defesa, a bola bateu na coxa do atacante e subiu — neste momento, um zagueiro do time carioca tentou cortar o lance.

Neymar tentou cabecear, mas acabou dando um soco na bola — que parou nas redes do Botafogo. O gol não foi validado.

Diante da mão na bola, o árbitro Davi Lacerda aplicou o segundo cartão amarelo ao atacante, que deixou o gramado mais cedo.

A última expulsão de Neymar havia ocorrido no dia 28 dezembro de 2022, em um jogo do PSG pelo Campeonato Francês. Foi o 13° cartão vermelho tomado pelo astro.

Assista ao lance