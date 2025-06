Neymar assume responsabilidade por derrota do Santos e diz: 'Como tem juiz ruim'

Neymar usou as redes sociais para assumir a culpa pela derrota do Santos para o Botafogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, neste domingo, pelo Brasileirão. O camisa 10 foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo, ao tentar marcar um gol com a mão, e viu o adversário aproveitar a superioridade numérica para definir o placar da partida. Após o jogo, veio o desabafo.

"O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem!", escreveu Neymar em publicação no Instagram. "Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os três pontos. Time está de parabéns pelo jogo de hoje. Esses três pontos, podem colocar na minha conta."

Em uma crítica direta à arbitragem, Neymar reconheceu que o segundo amarelo foi justo, mas se irritou com o primeiro, em uma falta no zagueiro Jair: "O segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo. Como tem juiz ruim, hein... É só a minha opinião, por favor não me punam mais", finalizou, usando um emoji rindo.

A reação imediata do atacante, recém-recuperado de lesão e que estava em campo como principal esperança ofensiva, refletiu o clima de frustração generalizada na Vila Belmiro. Mesmo com boa atuação até o momento da expulsão, Neymar deixou o time em desvantagem numérica em um momento decisivo da partida - e não demorou para o Botafogo marcar o gol da vitória.

A derrota aumentou a pressão sobre o elenco e a diretoria santista. O time chegou à sétima derrota no Campeonato Brasileiro e ocupa a 18ª posição, com apenas oito pontos em 11 jogos. A torcida, que compareceu em bom número, protestou contra a diretoria e direcionou críticas ao presidente Marcelo Teixeira.

O técnico Cléber Xavier preferiu não polemizar sobre a arbitragem, mas admitiu o impacto da expulsão. "Qualquer expulsão atrapalha, ainda mais do Neymar. Ele se preparou muito, mesmo com a torção que teve no penúltimo treinamento. Quando você perde o mais importante, mais ruim fica", lamentou. "O time teve uma postura muito boa, criou chances e foi superior até a expulsão. Infelizmente, futebol é resultado e acabamos saindo derrotados. Agora é trabalhar, corrigir os erros e focar na próxima partida."

"Resultado injusto pelo volume e pelas chances criadas. Tivemos bola na trave, defesas do goleiro, e mesmo com um a menos seguimos buscando. Mas infelizmente o resultado não veio", completou o treinador, que garantiu que as cobranças serão tratadas internamente.

"Eu não externo nenhuma das minhas conversas internas. Elas sempre vão existir, sendo boas ou ruins, mas não vou externar. Terminamos o jogo com a cabeça quente. Vamos deixar todos recolherem seu sentimento. Quando retornar, vamos conversar com a cabeça mais fria. Ter cobrança, e elogios com mais profundidade."

Agora, o Santos volta a campo no dia 12 de junho, contra o Fortaleza, fora de casa, pela 12ª rodada. Será a última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes. Caso não renove seu contrato, o camisa 10 não jogará mais com a camisa alvinegra.