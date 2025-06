Neymar assume erro em derrota do Santos: "Pode colocar na minha conta!"

Neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento. Na metade do segundo tempo, Neymar deixou o Peixe com um a menos ao ser expulso. O craque, então, assumiu o erro por meio das redes sociais, mas deixou claro que não concordou com uma das decisões tomadas pelo árbitro da partida.

"O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros... Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem! Hoje se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os três pontos... Time tá de parabéns pelo jogo de hoje! Esses três pontos, pode colocar na minha conta!", declarou por meio de seu Instagram.

Foto: Reprodução / Instagram - @neymarjr

Com a derrota, o Peixe se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe comandada por Cléber Xavier se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo.

O Alvinegro Praiano retorna aos gramados apenas no dia 12/06, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão.