'Não é tragédia': como derrotas antes do Super Mundial afetam Palmeiras

As derrotas no Brasileirão para Flamengo e Cruzeiro, nas 10ª e 11ª rodadas, respectivamente, abalam o moral do Palmeiras para o Super Mundial? No Fim de Papo, Milly Lacombe e José Trajano debateram o tema.

Com a vitória sobre o Palmeiras hoje (1), o Cruzeiro ultrapassou o adversário na tabela e assumiu a vice-liderança, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo. A equipe alviverde, com 22, é a quarta colocada.

Além disso, o resultado encerrou a invencibilidade do time alviverde como visitante na temporada. Até hoje, em 17 jogos, o time somava 14 vitórias e três empates.

Milly: Nessa fase, derrota não é tragédia

Nem toda derrota é uma tragédia. A gente vive tempos em que a gente acha que perder é uma tragédia e que ganhar é determinante para alguma coisa. Não nessa fase. A gente ainda está vendo o que os times estão fazendo.

Milly Lacombe

Trajano: Faz parte de uma trajetória longa

O Palmeiras tem que aprender a perder. Dava a sensação de que o Palmeiras ia ganhar de todo mundo ou empatar. De repente, perde do Flamengo, perde do Cruzeiro. [...] É bom se acostumar com derrotas, senão fica aquela coisa de conviver só com vitória e empate e se esquece de que são três resultados possíveis, e começa a perder. Faz parte de uma trajetória longa, como o Campeonato Brasileiro

José Trajano

O Palmeiras estreia no Super Mundial de Clubes no dia 15 de junho (domingo), diante do Porto (POR). A partida é válida pelo Grupo A da competição, que ainda conta com Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

