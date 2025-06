Champions: Festa por título do PSG tem três mortes e mais de 500 presos

A festa dos torcedores do PSG pela conquista inédita da Liga dos Campeões terminou em tragédia. Vários incidentes aconteceram em diferentes cidades francesas na madrugada, resultando em três mortes, quase 200 feridos e mais de 500 presos.

O que aconteceu

Um jovem de 17 anos esfaqueado, uma mulher foi atropelada e um homem de 20 anos — que estava em uma moto — colidiu contra um carro. Segundo o jornal espanhol Marca, essas foram as três vítimas fatais.

O Ministério do Interior informou que 559 pessoas foram detidas, sendo 491 delas em Paris, e que 320 permanecem sob custódia policial. A informação é da agência de notícias AFP.

Foram 192 pessoas feridas em toda a França, de acordo com o jornal espanhol As. Além disso, foram contabilizados 692 incêndios, sendo 264 deles em carros.

Vários carros próximos ao Parque dos Príncipes — estádio do PSG — foram alvo de vandalismo, segundo o Marca. Na cidade de Nantes, um ônibus foi depredado, também de acordo com o jornal espanhol.

Um policial está em coma após ser atingido por um fogo de artifício na região do Canal da Mancha, informou o L'Equipe. O promotor Gauthier Poupeau contou que o policial foi atingido no rosto e que foi aberta investigação por "violência intencional contra uma autoridade pública".

O Ministro do Interior da França condenou os episódios: "Os verdadeiros torcedores do PSG estão comemorando uma vitória histórica. Grupos bárbaros aproveitaram a oportunidade para semear o caos e entrar em conflito com as autoridades", disse Bruno Retailleau.

Mais cedo, o campeão Dembelé havia pedido uma comemoração tranquila na capital francesa: "vamos celebrar, mas não [vamos] destruir tudo em Paris", pediu em entrevista ao Canal+.