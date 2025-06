Brasileirão: Mirassol vence Sport com gol de Reinaldo e emenda 4º jogo sem derrota

Com gol de Reinaldo, o Mirassol venceu o Sport por 1 a 0, hoje, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Mirassol emendou o quarto jogo sem derrota —três vitórias e um empate — e subiu para a sétima colocação, agora com 17 pontos conquistados.

O Sport, por sua vez, seguiu em situação extremamente delicada. O time nordestino, que ainda não venceu na competição, é o último, com apenas três somados.

Agora as equipes só retornam aos gramados retorna aos gramados no dia 12 de julho, por conta do Mundial de Clubes. O Mirassol encara o Fluminense, novamente no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O jogo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, ainda não tem horário definido. Já o Sport duela com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo também não tem horário definido.

DEU LEÃO!🦁



Com gol de Reinaldo, o Mirassol vence o Sport, chega ao quarto jogo de invencibilidade e vai a 1️⃣7️⃣ pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.



📷: JP Pinheiro/Agência Mirassol #MirassolFC #SomosTodosLeão #SerLeão #NossaRegiãoComOLeão #PrazerMirassolFC pic.twitter.com/h6yr4nK2Qy -- Mirassol (@mirassolfc) June 1, 2025

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 SPORT

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Data: 1º de junho de 2025, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa e Rafael Trombeta

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gols: Reinaldo, aos 34 do 1°T (Mirassol)

Cartões amarelos: Negueba, Cristian Renato, Lucas Ramon e Zé Vitor (Mirassol); Lucas Lima (Sport)

MIRASSOL: Walter, Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Yago Felipe (Chico), José Aldo (Matheus Bianqui) e Danielzinho; Negueba (Fabrício Daniel), Edson Carioca (Cristian Renato) e Gabriel (Zé Vitor)

Técnico: Rafael Guanaes

SPORT: Caíque França, Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico (Christian Ortiz); Hereda (Carlos Alberto), Du Queiroz (Dalbert), Zé Lucas (Christian Rivera) e Igor Aquino; Chrystian Barletta, Lucas Lima (Rodrigo Atencio) e Pablo

Técnico: António Oliveira