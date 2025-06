Mirassol desafia crise do Sport em busca de nova vitória no Brasileirão

Em duelo que marca extremos da tabela, Mirassol e Sport se enfrentam neste domingo, às 11h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estreante na competição, o time paulista vive um bom momento e tenta se firmar ainda mais no meio da tabela, enquanto o rubro-negro pernambucano busca, enfim, a sua primeira vitória.

O Mirassol vem de uma vitória expressiva sobre o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbis, e chegou aos 14 pontos. O time comandado por Rafael Guanaes não perde há três rodadas e, mesmo com limitações no elenco, constrói uma campanha surpreendente.

"Sobre favoritismo eu não vejo assim, não é, em nenhum jogo vai ter esse cenário e não temos essa preocupação. A questão da vitória é a zona de conforto, só isso", afirmou o treinador. "Olhar para a parte de baixo da tabela e ver como um adversário debilitado é muito errado, é falta de conhecimento. Vai ser um jogo duro e vamos precisar mais uma vez do apoio do torcedor."

Para o confronto, o técnico terá algumas mudanças forçadas. O volante Neto Moura cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões, e Roni deve ganhar a vaga, já que Guanaes ensaiou essa alteração contra o São Paulo.

O ataque também será diferente: Matheus Davó (agora no Remo), Iury Castilho e Clayson (ambos no Coritiba) deixaram o clube nesta semana. A tendência é que Negueba e Edson Silva formem a dupla ofensiva, com Rafa Silva de volta após acompanhar o nascimento da filha.

Do outro lado, o Sport tenta reagir em meio a uma campanha preocupante. O time é o único que ainda não venceu no torneio e ocupa a última colocação, com apenas três pontos. Na rodada passada, ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, mas mostrou sinais de evolução.

"A gente vê aspectos positivos no nosso trabalho. Está longe do ideal, mas é preciso reconhecer os avanços. Vai ser um jogo difícil, como todos, e só vamos sair dessa situação se trabalharmos juntos: elenco, comissão, diretoria e torcida", disse o treinador da equipe pernambucana.

A única baixa no time titular será o volante Sérgio Oliveira, suspenso. Du Queiroz é o favorito para a vaga, mas Titi Ortiz também pode aparecer na formação inicial. O restante da equipe deve ser mantido, com a ideia de dar sequência à base que segurou o Inter na rodada anterior.

Mirassol e Sport já se enfrentaram quatro vezes na história, com uma vitória para cada lado e dois empates. O equilíbrio do retrospecto é mais um ingrediente para um confronto que coloca em campo ambições distintas, mas a mesma urgência por pontos.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SPORT

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Roni, Yago Felipe, Danielzinho e Gabriel; Negueba e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

SPORT - Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Du Queiroz, Zé Lucas, Lucas Lima, Chrystian Barletta e Igor Cariús; Pablo. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio José Maria do Campos Maia, em Mirassol (SP).