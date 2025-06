Mirassol cola no G-6 e afunda o Sport no Brasileirão antes da parada para o Mundial

O Mirassol mostrou mais uma vez que veio para ficar na elite do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, a equipe do interior paulista recebeu o Sport no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e venceu por 1 a 0, pela 11ª rodada. O único gol da partida foi marcado pelo experiente lateral-esquerdo Reinaldo, de pênalti.

Com a vitória, o Mirassol chegou a 17 pontos e encostou no G-6. O time não perde há quatro jogos, sendo dois triunfos seguidos, já que havia derrotado o São Paulo por 2 a 0. Além disso, manteve-se invicto como mandante, agora com três vitórias e dois empates.

O Sport, por outro lado, começa a se complicar muito na tabela. O conjunto pernambucano segue como único time que ainda não venceu, com três empates e oito derrotas, e permanece na lanterna (20º), com três pontos. Esse é o pior início de campanha na era dos pontos corridos, superando o Athletico-PR, que chegou a 11ª rodada com cinco pontos em 2011.

Os times fizeram um primeiro tempo agitado. Logo nos primeiros minutos, o Sport chegou com Chrystian Barletta, que chutou de fora da área, mas Walter fez defesa segura. Ele teve outra chance em contra-ataque. Após invadir a área pela esquerda, limpou bem o adversário, mas o chute saiu fraco demais, facilitando outra defesa do goleiro paulista.

A resposta do Mirassol veio com gol. Gabriel fez bom toque por cima para Lucas Ramon, mas caiu na área após choque com Igor Cariús. O árbitro não marcou pênalti, mas foi chamado pelo VAR e mudou de posição. Aos 33 minutos, Reinaldo bateu no alto, no canto oposto do goleiro, e fez 1 a 0. Foi o sétimo gol do jogador de 35 anos em 22 jogos na temporada.

O Sport ainda teve dois chutes perigosos. Um com Chrystian Barletta novamente, de fora da área, para fora. Depois, Pablo recebeu na pequena área, girou e chutou do jeito que deu, mas para fora.

No segundo tempo, o Mirassol começou no ataque e assustou quando Danielzinho chutou da meia-lua, mas Caíque França defendeu bem. A etapa final teve menos chances, pois os times encaixaram bem a marcação. Em outro lance do time paulista, Reinaldo chutou de fora da área, mas para fora.

Na reta final, o Sport tentou pressionar mais para buscar o empate. Pablo teve boa chance ao pegar sobra dentro da área. Ele tentou tirar de Walter, que ainda conseguiu fazer grande defesa. Reinaldo apareceu novamente no Mirassol em outra bomba de fora da área, mas Caíque França defendeu, mantendo o placar.

Este foi o último jogo dos dois times antes da paralisação para o Mundial de Clubes. A competição ainda terá mais uma rodada, mas o Mirassol enfrentaria o Botafogo, enquanto o Sport pegaria o Flamengo. Os jogos foram adiados devido à participação dos dois adversários no Mundial. Assim, o próximo jogo da dupla será apenas na 13ª rodada, que tem 13 de julho como data base. O Mirassol recebe o Fluminense, enquanto o Sport visita o Juventude.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 SPORT

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Matheus Bianqui), Danielzinho, Gabriel (Zé Vitor), Yago Felipe (Chico Kim) e Negueba (Fabrício Daniel); Edson Carioca (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

SPORT - Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico (Titi Ortiz); Hereda (Carlos Alberto), Du Queiroz (Dalbert), Zé Lucas (Atencio), Lucas Lima (Rivera) e Igor Cariús; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

GOL - Reinaldo, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramon, Zé Vitor, Negueba e Cristian (Mirassol). Lucas Lima (Sport).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 112.680,00.

PÚBLICO - 4.102 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).