Michael valoriza força do elenco após goleada do Flamengo

Os jogadores do Flamengo valorizaram a força do elenco após a goleada de 5 a 0 sobre o Fortaleza. Na noite deste domingo, o Rubro-Negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai se preparar para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

"Quem entra ou os próprios titulares sempre pensam no Flamengo e querem ajudar em campo. Agora é descansar e teremos mais dez dias para trabalhar", afirmou Michael ao Premiere.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAAAAAA! EM NOITE DE GOLEADA, O MENGÃO VENCE O FORTALEZA POR 5X0 E CONQUISTA MAIS 3 PONTOS NO BRASILEIRÃO! VVVVVVVVVVVVVAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOO!#FimDeJogo #FLAxFOR pic.twitter.com/v3BKoc8tT2 ? Flamengo (@Flamengo) June 1, 2025

Já o zagueiro Danilo também lembrou do entrosamento do plantel.

"Todos os setores do Flamengo sabem o que devem fazer e procuram se ajudar em campo. Nós da defesa tentamos sair jogando de forma que os atletas do ataque não precisem se abaixar para perder a bola", disse.