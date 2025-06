Mesmo derrotada, brasileira embolsa R$ 285 mil por 'Luta da Noite' no UFC Vegas 107

O evento do UFC Vegas 107 definitivamente não guardou o melhor para o final. Afinal de contas, em uma reviravolta de última hora, o combate principal do show foi cancelado por um veto médico para Maycee Barber. Em contrapartida, o duelo de abertura no 'Apex' deu o que falar dentro do octógono e entre os fãs de MMA. Não à toa, a disputa entre Rayanne dos Santos e Alice Ardelean foi eleita a 'Luta da Noite'.

A notícia foi anunciada pelo Ultimate logo após a realização do card, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Sendo assim, se por um lado Rayanne amargou sua terceira derrota no UFC, por outro, a brasileira voltará de bolsos cheios para casa. Isso porque tanto ela quanto sua adversária embolsaram 50 mil dólares de bônus (R$ 285 mil) pela verdadeira batalha que protagonizaram na luta de abertura do show.

Futuro em risco

Pressionada por duas derrotas no Ultimate, Rayanne chegou ao UFC Vegas 107 disposta a reverter a má fase. Mas, apesar de mostrar coração no confronto, a paraense acabou sofrendo o terceiro resultado negativo em sequência. Sem saber o que é vencer na principal liga de MMA do mundo, a brasileira está com a corda no pescoço e pode ver seu futuro no Ultimate estar em risco.

Performances da Noite

Além de Rayanne e Ardelean, eleitas protagonistas da 'Luta da Noite', outros dois lutadores foram contemplados com o bônus de 50 mil dólares pelos seus desempenhos individuais. Jordan Leavitt e Ramiz Brahimaj tiveram as 'Performances da Noite' e embolsaram a bolada por finalizarem Kurt Holobaugh e Billy Ray Goff, respectivamente - ambos com desfechos ainda no primeiro round.

