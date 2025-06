Maycon valoriza entrega do Corinthians, mas lamenta empate em casa

Sob olhares de Carlo Ancelotti, o Corinthians não conseguiu furar a retranca do Vitória e ficou no empate sem gols na noite deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, decepcionando a torcida que lotou a Neo Química Arena. O volante Maycon valorizou a entrega do time, mas lamentou o resultado.

"A torcida veio, lotou o estádio, mas nós não conseguimos dar a vitória para eles. Eles têm o direito de protestar. Nos entregamos, criamos algumas chances, infelizmente o gol não saiu. Agora é trabalhar, é a única forma de sair dessa situação. Não é assim que o clube merece estar", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

"Tem alguns jogos que fomos muito abaixo. Na minha visão, não foi o caso de hoje. A equipe se entregou, fizemos o que o professor pediu e criamos algumas oportunidades, infelizmente não conseguimos fazer o gol. É acertar esse último detalhe que vamos conseguir o resultado que merecemos", acrescentou.

Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia entrar no G6. No entanto, com o empate, acabou caindo para o 11º lugar da tabela de classificação, com 15 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.