Maycon entende vaias de corintianos: 'Nós nos colocamos nesta situação'

Do UOL, em São Paulo

O volante Maycon, do Corinthians, disse entender as vaias dos torcedores na Neo Química Arena após o empate sem gols diante do Vitória. Ele falou à TV Record.

O que Maycon falou?

Vaias. "Nós nos colocamos nesta situação. O torcedor veio, nos apoiou e não conseguimos dar a vitória a eles. Eles estão no direito deles."

Empate sem gols. "Lutamos e nos entregamos, mas não conseguimos fazer o gol. Agora é trabalhar. Trabalhar é a única forma de sair dessa situação para que a gente consiga colocar o Corinthians no lugar que ele merece."