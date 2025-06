Maycee Barber recebe veto médico e luta principal do UFC Vegas 107 é cancelada; entenda

O card do UFC Vegas 107 terminou mais cedo do que os fãs de MMA esperavam. E não por um motivo positivo. Em uma verdadeira reviravolta de última hora, a luta principal do show com sede no 'Apex' foi cancelada às vésperas de sua realização. De acordo com a transmissão oficial do 'Fight Pass', Maycee Barber, uma das protagonistas do card ao lado de Erin Blanchfield, foi considerada sem condições de competir e acabou vetada pela comissão médica da liga.

A notícia foi anunciada momentos antes das pesos-moscas (57 kg) entrarem no octógono e pegou a todos de surpresa, até mesmo os membros da bancada do UFC Fight Pass Brasil. Apesar do empecilho ter sido atrelado ao nome de Barber, a transmissão da companhia não revelou qual foi a natureza do problema enfrentado pela lutadora americana. Com o cancelamento de última hora, o card do UFC Vegas 107 contou com apenas nove combates disputados - um número baixo e raro para os padrões da liga.

"A luta entre a Maycee Barber e a Erin Blanchfield, que seria a luta principal de hoje no UFC Vegas 107, acabou de ser cancelada. Maycee Barber não teve condições de entrar para lutar. Foi um problema médico. Não sabemos maiores detalhes, mas essa é a informação que chegou agora. Estava tudo preparado para a entrada da Maycee Barber e para essa luta principal aqui em Las Vegas. A luta foi oficialmente cancelada", informou a repórter do UFC Brasil, Evelyn Rodrigues, durante a transmissão do show.

Corte de peso levanta suspeita

Um dia antes do evento, Barber apresentou dificuldades no corte de peso e falhou em aferir a marca estabelecida para o combate, mesmo se despindo e utilizando o biombo. A fisionomia da americana levantou preocupação dos fãs, que apontaram para sinais de desgaste e abatimento da atleta em cima da balança. Agora, com sua luta sendo cancelada, alguns torcedores já cogitam que o processo de reidratação pode ter sido o fator que culminou no fato do 'main event' cair de última hora.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 107:

Erin Blanchfield vs Maycee Barber (luta cancelada)

Mateusz Gamrot venceu Ludovit Klein por decisão unânime

Ramiz Brahimaj venceu Billy Ray Goff por finalização no primeiro round

Dustin Jacoby venceu Bruno Lopes por nocaute no primeiro round

Ketlen Vieira venceu Macy Chiasson por decisão unânime

Zachary Reese venceu Dusko Todorovic por decisão unânime

Allan 'Puro Osso' venceu Jafel Filho por decisão unânime

Jordan Leavitt venceu Kurt Holobaugh por finalização no primeiro round

Bolaji Oki venceu Michael Aswell por decisão unânime

Alice Ardelean venceu Rayanne dos Santos na decisão unânime

