Manchester United anuncia contratação de Matheus Cunha

O Manchester United anunciou a contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha por cinco anos. Os Red Devils informaram hoje que chegaram a um acordo junto ao Wolverhampton pelo jogador de 26 anos.

O United pagará a cláusula de rescisão do atleta, que é de 62,5 milhões de libras (R$ 472 milhões, na cotação atual), segundo apuração de Felipe Silva e Bruno Andrade, colunistas do UOL.

"O Manchester United chegou a um acordo com o Wolverhampton Wanderers para a contratação de Matheus Cunha. A contratação do atacante brasileiro está sujeita a visto e registro", escreveu o Manchester United.

Our first signing of the summer has been agreed ????#MUFC

? Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025