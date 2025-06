Luz elimina compatriota Romboli e vai às quartas nas duplas de Roland Garros

Neste domingo, pelas oitavas de final de duplas de Roland Garros, o brasileiro Orlando Luz e o croata Ivan Dodig enfrentaram Fernando Romboli, também do Brasil, e o australiano John-Patrick Smith, e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7-5) e 6/4.

Com o resultado positivo, Luz e Dodig avançaram às quartas de final do torneio. Agora encaram o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos. A partida acontece nesta segunda-feira, ainda sem horário definido. Do outro lado, Smith e Romboli se despedem da competição.

O jogo

No primeiro set, as duplas mantiveram o equilíbrio nos games iniciais, confirmando os serviços sem grandes sustos. A primeira chance de quebra veio para Luz e Dodig, mas a dupla não aproveitou. Na sequência, Dodig teve dificuldades no saque e foi pressionado por boas devoluções de Romboli e Smith, que conseguiram a quebra. A partir daí, o brasileiro e o australiano controlaram o placar e fecharam a parcial em 6/4.

No segundo set, a quebra veio novamente sobre o saque de Dodig, no sétimo game, após um game instável do croata. Romboli e Smith chegaram a sacar para a vitória em 5/4, mas Luz e Dodig reagiram, devolveram a quebra e mantiveram o jogo vivo. No tiebreak, as duplas trocaram mini-quebras, mas o brasileiro e o croata foram mais consistentes nos pontos decisivos e fecharam a parcial em 7/6 (7-5).

Impulsionados pela vitória no tiebreak, Luz e Dodig começaram o set decisivo com uma quebra logo no primeiro game, assumindo o controle da parcial. A dupla seguiu firme, apesar de enfrentar pressão no oitavo game, quando teve que salvar três break points. Com boas jogadas na rede e consistência no saque, conseguiram manter a vantagem e fecharam o set em 6/4.