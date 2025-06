Luta principal do UFC Vegas 107 foi cancelada por convulsão em Maycee Barber, alega rival

Minutos antes de sua realização, a transmissão oficial do Ultimate anunciou que a luta principal do UFC Vegas 107 havia sido cancelada de última hora, pegando os fãs de MMA de surpresa. O informe era de que Maycee Barber teve problemas médicos e não tinha condições de competir no octógono montado no 'Apex', no último sábado (31). Após o evento, Erin Blanchfield colocou um ponto final no mistério e revelou que sua adversária sofreu uma convulsão às vésperas do combate.

O motivo do cancelamento da luta foi compartilhado por Erin durante a coletiva de imprensa pós-show. Mesmo se tratando de um problema de saúde, a americana não poupou Barber de críticas, muito pelo contrário. Blanchfield definiu como um "pesadelo" o fato de ter sido informada que o duelo havia caído por Hunter Campbell, Diretor de Negócios e Vice-Presidente Executivo do UFC, segundos antes de caminhar até o octógono.

"Ela precisa procurar uma outra categoria. Ela precisa consertar a própria vida, se consertar. Acho ela uma completa bagunça em todos os aspectos da vida dela. Nunca tive uma rival que não bateu o peso e agiu da forma como ela agiu. É louco, principalmente nesse nível onde esperamos profissionalismo dos atletas. Não quero marcar outra luta com ela. Estava literalmente na porta, com as luvas nas mãos, meus corners pronto para saírem, pronta para fazer a caminhada (até o octógono) e fui informada (que a luta caiu). Ninguém disse nada até o Hunter vir e me falar que ela estava tendo uma convulsão e não teria condições de competir. Parecia um pesadelo", relembrou a americana.

Balde de água fria

O cancelamento de última hora jogou um verdadeiro balde de água fria nos fãs e imprensa ao redor do mundo. Mais do que isso, Valentina Shevchenko estava presente no Apex para acompanhar o combate de perto. Campeã peso-mosca (57 kg), 'Bullet' sabia que sua próxima adversária poderia sair do confronto entre Barber e Blanchfield, duas atletas que figuram no top 5 do ranking da categoria.

O desfecho também culminou em um dos eventos do UFC com menos lutas disputadas dos últimos tempos - tendo somente nove confrontos realizados, número bem menor que a média habitual. Agora resta saber quais serão os próximos passos de Erin e Maycee, visto que remarcar tal duelo parece não ser uma possibilidade cogitada, ao menos não por Blanchfield e sua equipe.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok