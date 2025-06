Los Angeles vence América-MEX com gol de ex-Fla e vai ao Super Mundial

O Los Angeles FC ficou com a última vaga do Super Mundial de Clubes. Com gol do volante ex-Flamengo Igor Jesus, o time dos EUA venceu o América-MEX, de virada e na prorrogação, por 2 a 1. Brian Rodriguez marcou para os mexicanos, e Igor Jesus e Bouanga anotaram para os donos da casa. A partida contou com 20 mil pessoas e foi disputada no BMO Stadium, em Los Angeles

O Los Angeles FC se junta a Chelsea, Esperánce e Flamengo no Grupo D. O time disputou o classificatório após a exclusão do León do Super Mundial.

A Liga Norte-Americana (MLS) terá, três equipes no Super Mundial, que será disputado entre 14 de junho a 13 de julho: Inter Miami, Seattle Sounders e Los Angeles FC.

Como foi o jogo

O time de André Jardine saiu na frente com um gol de pênalti do uruguaio Brian Rodríguez, ex-jogador do Los Angeles, aos 18 minutos do segundo tempo após uma falta de Mark Delgado em Erick Sánchez na área.

Mas o time da Califórnia, que disputava a repescagem em seu estádio, reagiu nos últimos instantes do tempo regulamentar, com uma cabeçada do brasileiro Igor Jesus, volante ex-Flamengo, após um escanteio cobrado pelo gabonês Denis Bouanga aos 43 do segundo tempo.

Já aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação, quando parecia que a vaga seria decidida nos pênaltis, Bouanga — eleito melhor jogador da partida — marcou o gol da vitória da equipe americana. Frankie Amaya lançou a bola para o francês Olivier Giroud na entrada da área, que tocou para Bouanga. Este avançou e chutou forte. A bola desviou e enganou goleiro Luis Malagón.

Veja os grupos do Super Mundial

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

Los Angeles FC

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al-Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg

* Com informações da AFP