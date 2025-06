Líder, Santa Cruz vence o Ferroviário e segue invicto pela Série D

Neste domingo, o invicto Santa Cruz recebeu o Ferroviário e venceu por 3 a 1, pela sétima rodada do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Autor de dois gols para o time da casa, Thiaguinho foi o nome da partida.

#SérieD | ACABOU! Com dois de Thiaguinho e um de Geovany o tricolor venceu mais uma na competição. pic.twitter.com/HoHuQjxOVw ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 1, 2025

Com 19 pontos, seis à frente do América-RN, o Santa Cruz lidera seu grupo após seis triunfos e um empate. Já o Ferroviário permanece na quarta colocação, com nove pontos.

As equipes se enfrentarão novamente no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília). Desta vez, a partida será em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas.

Os gols do jogo

O Santa Cruz abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Israel bateu fraco de fora da área, mas a bola rebateu e sobrou nos pés de Thiaguinho, que não desperdiçou.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Thiaguinho ampliou para o time da casa. O camisa 17 foi acionado em um longo lançamento, conduziu até a grande área e finalizou para o gol.

Apenas dois minutos depois, Kevin Rivas descontou para a equipe visitante com um chute de muito longe, sem chances para o goleiro Felipe Alves.

Geovany ampliou o placar para o Santa Cruz aos 39 minutos. Acionado por Lucas Bessa na entrada da área, ele fechou o marcador com um chute colocado.

Confira outros resultados deste domingo pela Série D:

Tuna Luso 3 x 0 GAS



Capital 0 x 0 Goiânia



Horizonte 4 x 2 Santa Cruz de Natal



Joinville 1 x 0 Brasil de Pelotas



Parnahyba 1 x 0 Tocantinópolis



Guarany de Bagé 0 x 2 Barra



Penedense 2 x 4 Jequié



Trem 0 x 3 Manauara



Barcelona-BA 0 x 1 Sergipe



América-RN 2 x 0 Souza