Ketlen Vieira exalta aulas particulares com José Aldo após vitória no UFC Vegas 107

Em maio deste ano, José Aldo entrou em ação pela última vez na carreira e posteriormente anunciou sua aposentadoria de maneira oficial. O status de ex-lutador, entretanto, não impede o 'Rei do Rio' de se manter próximo do universo dos esportes de combate. E a prova disso foi revelada por sua parceira de equipe na 'Nova União'. Após vencer Macy Chiasson em grande estilo no último sábado (31), no UFC Vegas 107, Ketlen Vieira revelou que tem feito aulas particulares com o 'Campeão do Povo'.

Especialista na luta agarrada, a judoca brasileira explicou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que os treinos puxados por José Aldo têm como objetivo primário aumentar sua habilidade e poder de fogo na trocação. Com o 'reforço' do ex-campeão peso-pena (66 kg) e membro do Hall da Fama do UFC, Ketlen demonstrou uma evolução considerável no octógono e voltou à coluna das vitórias.

"Estou tendo essa honra. Sempre falo para o Júnior (Aldo): 'Essa oportunidade ninguém vai ter'. Nem o filho dele vai ter, porque ele não quer que o filho lute MMA. O Aldo vem afiando as minhas mãos, tenho melhorado muito a parte em pé. Tenho aulas particulares com ele, de duas a três vezes na semana. A gente está sempre treinando. É um professor muito rígido, me cobra. Mas vale a pena. O que eu quero é entrar ali e deixar ele orgulhoso", revelou 'Fenômeno', como a manauara é conhecida.

Professor carrasco?

Agora em uma nova função, Aldo, apesar de boa praça, é um professor exigente, segundo Ketlen. Atendo aos detalhes, o Rei do Rio cobra de sua parceira de equipe a excelência que o levou até o topo. A judoca elogiou o comprometimento do veterano que, mesmo no período de seu último camp, não abriu mão de treinar Vieira todas as semanas. Agora resta saber se o ex-campeão seguirá os passos de seu mentor Dedé Pederneiras e migrar de fato para a carreira de treinador.

"Ele cobra muito, é perfeccionista, gosta das coisas corretas. Um professor rígido, mas também muito gente boa, sempre conversando comigo. Com a experiência grande que ele tem, colocando minha cabeça no lugar e pés no chão sempre. É uma aula de boxe voltada para o MMA, mas ele engloba tudo. Mas o foco ali é afiar as minhas mãos, deixar elas rápidas. E, principalmente, a defesa. Ele fala que o atleta tem que ter a defesa tão boa quanto o ataque. Mesmo ativo, cansado e com camp, ele nunca deixou de me dar aula. Para mim é uma honra imensa estar aprendendo com um cara do calibre dele", concluiu a brasileira.

Número 3 do ranking, Ketlen se recolocou na rota pelo cinturão com a mais recente vitória no UFC Vegas 107. Aos 33 anos, a brasileira quer emplacar mais um triunfo na próxima rodada para, enfim, pleitear o almejado 'title shot' na categoria dos galos. Na próxima semana, o cinturão da divisão será colocado em jogo no combate entre a campeã Julianna Peña e a desafiante Kayla Harrison.

