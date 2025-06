Grêmio vence clássico contra Juventude com VAR decisivo e sobe na tabela

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo, no Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do tricolor gaúcho saiu numa cobrança de pênalti que teve a ajuda do VAR para ser validado. Braithwaite cobrou a penalidade e abriu o placar; aos 37, Cristian Oliveira ampliou.

A vitória fora de casa coloca o Grêmio na 9ª colocação, com 15 pontos. Com isso, o tricolor fica a dois pontos da zona de classificação para as fases preliminares da próxima Conmebol Libertadores. Já o Juventude amarga a 19ª posição, com 8 pontos. O time de Caxias do Sul (RS) não vence há sete partidas.

O próximo adversário do Grêmio é o Corinthians. A partida será realizada em Porto Alegre, no dia 12 de junho, às 20h. O Juventude deve visitar o Palmeiras, mas a data ainda não foi definida.

Como foi o jogo

O Grêmio foi dominante no primeiro tempo. A equipe comandada por Mano Menezes pressionou o Juventude desde o início da partida, ao mesmo tempo em que soube se defender muito bem. Aos 12 minutos, Braithwaite abriu o placar numa cobrança de pênalti, mas o tricolor gaúcho já tinha construído boas chances antes disso. O Juventude não soube reagir à desvantagem no placar e se mostrou um time sem rumo; o placar poderia ter sido maior antes mesmo do intervalo. Os primeiros 45 minutos foram marcados também pela atuação do VAR, que entrou em ação no lance do primeiro gol e ajudou a anular um pênalti marcado para o Juventude.

O Juventude teve a posse de bola do segundo tempo, mas não conseguiu construir chances claras de gol. No segundo tempo, o Grêmio foi menos agressivo, abaixou as linhas e adotou uma postura mais defensiva. Apesar disso, o time de Mano Menezes não levou sustos, porque o Juventude não soube ser efetivo com a posse de bola.

Lances de destaque

Primeira chegada do Grêmio. Aos 7 minutos, Braithwaite e Alysson tabelaram dentro da área pelo lado esquerdo. Na marca da cal, Alysson recebeu e bateu, mas a defesa adversária mandou a bola para fora.

VAR em ação e pênalti marcado! O goleiro Marcão, antes de bater o tiro de meta, deu uma cotovelada no rosto do Kannemann, que caiu na área. O VAR chamou o árbitro para rever o lance e Raphael Claus decidiu marcar o pênalti para o Grêmio. Braithwaite cobrou no canto direito do goleiro e abriu o placar.

Na trave! Cristaldo cobrou uma falta direto para a área, Kannemann tentou cabecear e a bola bateu na trave.

Pênalti anulado. Mandaca foi derrubado na área pelo Marcos Paulo e Claus marcou pênalti. O VAR chamou o árbitro para checar um possível impedimento na origem da jogada, além de uma provável falta de ataque. Foi marcado impedimento na origem da jogada.

2 a 0. No lance seguinte ao pênalti anulado para o Juventude, o Grêmio saiu em ofensiva pela direita e Cristaldo tentou finalizar. No rebote, Cristian Oliveira mandou a bola para o fundo do gol.

Mais uma chegada do Grêmio. Cristaldo saiu cara a cara com Marcão, que defendeu a bola com a ponta dos dedos.

Ficha técnica

Juventude 0 X 2 Grêmio

Data e horário: 1 de junho de 2025, às 16h

Competição: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Árbitro: Raphael Claus.

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques.

VAR: Ilbert Estevam da Silva.

Cartões amarelos: Marcos Paulo e Alan Ruschel (JUV); Wagner Leonardo e Gustavo Martins (GRE).

Gols: Braithwaite (12'-1ºT), Cristian Oliveira (37'-1ºT).

Juventude: Marcão, Ewerton, Rodrigo Sam, Marcos Paulo, Alan Ruschel, Caíque (Peixoto), Luis Mandaca (Gilberto), Batalla, Nenê (Jean Carlos), Giovanny (Ênio), Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Cláudio Tencati.

Grêmio: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Dodi, Villasanti, Cristaldo (Ronald), Cristian Oliveira (Cristian Oliveira), Alysson (Aravena), Braithwaite (André). Técnico: Mano Menezes.