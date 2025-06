Juventude e Grêmio fazem clássico gaúcho com peso de confronto direto contra o rebaixamento

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Apesar da rivalidade estadual, o duelo tem contornos preocupantes na tabela: o Juventude é o vice-lanterna, com apenas oito pontos, enquanto o Grêmio soma 12 e tenta se afastar da parte de baixo mirando uma recuperação na competição.

O time da casa chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino na rodada passada. O Grêmio, por sua vez, venceu o Bahia pelo mesmo placar e encerrou uma sequência negativa, mas ainda lida com a frustração no cenário continental: na última quinta-feira, venceu por 1 a 0 o Sportivo Luqueño, mas não conseguiu a classificação direta às oitavas da Copa Sul-Americana e terá que disputar os playoffs.

O clássico deste fim de semana será o 141º embate da história entre os dois clubes. O Grêmio leva ampla vantagem no retrospecto, com 71 vitórias, contra 26 do Juventude, além de 43 empates. No entanto, dentro de seus domínios, o Juventude não perde para o rival desde o Campeonato Gaúcho de 2023.

O técnico Mano Menezes contará com o retorno do zagueiro Jemerson, que cumpriu suspensão. A tendência é que ele reassuma a titularidade, formando dupla com Kannemann ou Wagner Leonardo. A lista de desfalques, porém, é extensa: Cuéllar (panturrilha direita), Edenilson (coxa direita), Rodrigo Ely (joelho esquerdo), Igor Serrote (punho esquerdo), João Lucas (coxa esquerda) e Monsalve (coxa esquerda) seguem em recuperação e estão fora.

"O clássico é o tipo de jogo que cobra entrega e inteligência ao mesmo tempo. A gente precisa se impor, mesmo fora de casa, e competir forte. Nosso momento ainda é de reconstrução, mas o torcedor pode ter certeza que ninguém aqui está acomodado. Sabemos o que representa essa camisa e o quanto esse jogo pode impactar no nosso campeonato", afirmou Mano Menezes.

No Juventude, o técnico Cláudio Tencati terá um desfalque importante no gol. O titular Gustavo sofreu uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita e deve ficar fora por até seis semanas. Com isso, Marcão será o titular nas próximas rodadas.

Outro desfalque confirmado é o volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para sua vaga, Tencati pode escalar Daniel Peixoto ou Giraldo. A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Wilker, poupado na última rodada, que volta a ficar à disposição.

A situação delicada do Juventude na tabela tem gerado discursos de união e superação no elenco. Um dos líderes do grupo, o lateral Alan Ruschel reforçou a importância de manter o ambiente coeso. "A gente precisa de confiança, né? Estamos preparando isso dentro do vestiário também, não podemos perder essa confiança que a gente tem um no outro, principalmente ali dentro do nosso vestiário, que é o nosso ponto forte, sempre trabalhamos isso desde lá da Série B até agora, segundo ano consecutivo na Série A. Então trazer de novo essa confiança é um abraçar o outro, como a gente sempre fala antes de entrar em campo ali, e que as coisas vão começar a dar certo também."

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X GRÊMIO

JUVENTUDE - Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Luis Mandaca, Daniel Peixoto e Giovanny; Batalla e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).