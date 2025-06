José Luiz de Carvalho com Barbarela JMen vence o Clássico na final da Copa São Paulo 2025

Fechando a 54ª Copa São Paulo, o mais antigo concurso da Sociedade Hípica Paulista, o Clássico Troféu Rodolpho Raul Lara Campos, a 1.45m, foi a grande atração neste domingo, na Sociedade Hípica Paulista.

Entraram em pista 47 conjuntos top nacionais e seis habilitaram-se ao desempate idealizado por Gabriel Malfatti. Graças ao melhor tempo na 1ª passagem, o renomado cavaleiro da casa José Luiz Guimarães de Carvalho e Barbarela JMen partiram com foco total para bater a marca do então líder Raphael Machado Leite e Special Marathon Kallon BR, que havia zerado em 39s30.

Missão cumprida para Zé Luiz e a Barbarela JMen, égua Brasileira de Hipismo de dez anos, percurso limpo, em 34s47, faturando o título do Clássico no mais antigo concurso da casa.

Raphael e Special Marathon Kallon BR, BH de 11 anos, garantiram o vice. A 3ª colocação coube a Carlos Eduardo Massenzi Filho, o Cae, apresentando Corneta TRV, fêmea BH de nove anos, sem faltas, 36s59. Juliano Loureiro Carlos e JP Triska emplacaram em 4º lugar, completando a rodada dos conjuntos sem faltas, em 41s03. A destacar ainda que as montarias de todos os seis primeiros colocados são de criação nacional.

Barbarela JMen está há quatro anos com o cavaleiro. "Realmente é uma égua especial, uma parceria minha com o Haras Agromen e seus titulares Sergino e José Ribeiro de Mendonça. Vencemos duas provas essa semana e coroar esse concurso com essa vitória aqui em um domingo, dentro de casa, é sempre muito especial", destacou José Luiz.

"É uma égua que sempre mostrou um grande potencial. Já saltamos provas maiores, Grandes Prêmios, mas a gente sempre vai levando ela com muito cuidado e faz um revezamento", acrescenta o experiente cavaleiro, também especialista na formação de cavalos novos. "Hoje fomos no Clássico e é isso aí: tenho muita fé nela para os próximos anos", completou.

Agora José Luiz e a tropa de elite do hipismo já se preparam para Concurso de Salto Nacional Villagemall daqui a duas semana no Rio de Janeiro, entre 18 e 22/6. Antes porém, essa semana, a Sociedade Hípica Paulista, agora sob presidência do empresário Ronaldo Milan, sedia uma etapa Seletiva para o Mundial de Cavalos Novos 2025, o Grand Slam Mystic Rose, e uma seletiva para Sul-americano da Juventude 2025.