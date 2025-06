João Fonseca dá 'até breve' para Roland Garros e diz: 'é só o começo'

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca deu um "até breve" para Roland Garros após a derrota para o britânico Jack Draper, número cinco do mundo, na terceira rodada.

Seguimos aprendendo e trabalhando, é só o começo. Obrigado pela experiência inesquecível e até breve, Roland Garros. João Fonseca, no Instagram

O que aconteceu

Fonseca perdeu por 3 sets a 0 em jogo na segunda maior quadra de Roland Garros. O brasileiro reconheceu o nervosismo e a atuação abaixo contra Draper.

Mesmo assim, o carioca conseguiu seu melhor desempenho em um Grand Slam e confirmou sua melhor colocação no ranking mundial. João começou o torneio como 65º do mundo, está atualmente em 55º no Live Ranking da ATP e terminará Roland Garros acima da posição 59, a sua melhor até então.

Ele agora se prepara para disputar os torneios de grama e estará no ATP 500 da Halle, na Alemanha. O evento começa em 16 de junho, e Fonseca está confirmado como um convidado (wild card)