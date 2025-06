'Inutilidade' e 'sem posição': Colunistas detonam volta de Neymar ao Santos

Com Neymar expulso após tentar fazer um gol de mão, o Santos foi derrotado pelo Botafogo, hoje (1), por 1 a 0. No Fim de Papo, José Trajano e Milly Lacombe concordaram que o retorno do camisa 10 santista à Vila foi um fiasco.

Desde que voltou ao Santos, Neymar fez 12 partidas. Foram seis participações em gols - três tentos e três assistências -, todas no Campeonato Paulista.

O camisa 10 estreou em fevereiro pelo Santos, diante do Botafogo-SP, no Paulistão. O vínculo dele com o Peixe vai até o dia 30 de junho e a partida contra o Botafogo-RJ, no Brasileirão será sua última se o contrato não for renovado.

Trajano: Contratação de Neymar foi inutilidade

A expulsão do Neymar sacramenta o que se falava mas não tinha comprovação: ele prejudicou o Santos durante o tempo que esteve como jogador do time. Hoje, o Santos estava até melhor que o Botafogo, que decepcionou muito. O Santos não fazia uma grande partida, mas era melhor. Aí, o Neymar é expulso. [...] Infantilmente, ele coloca a mão na bola e é expulso. Espero que a torcida do Santos veja a inutilidade, o fiasco que foi a contratação.

José Trajano

Milly: Neymar está sem posição em campo

Ele não corre. Era um cara isolado, não voltava para marcar. Todas as vezes que tentou driblar, não conseguiu, não consegue marcar, está sem posição em campo. Ele ficou 'flutuando', mas não ajudou. O Santos foi melhor apesar do Neymar enquanto ele estava em campo.

Milly Lacombe

