Brasileiros não recebem ingressos de R$ 15 mil e perdem final da Champions

Imagem: Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Três influenciadores brasileiros que estavam em Munique para a final da Champions League, disputada ontem entre PSG e Inter de Milão, ficaram sem ingressos após problemas com uma empresa de pacotes de viagens.

O que aconteceu

Johnny Guimarães viajou para a Alemanha ao lado de Igor Bettinassi e Leleco com uma missão: assistir, in loco, à final da Champions League. Os três fazem parte do podcast "Sport Resenha".

Eles já haviam fechado com a Outsiders Tours, empresa especializada em pacotes de viagens. A compra surgiu após tentativas frustradas de obter os bilhetes por meio de sorteios e de parcerias com patrocinadoras.

Cada um deles gastou R$ 15 mil e assinou contrato com a agência, que prometeu entregar os ingressos um dia antes do jogo — como, segundo Johnny, é praxe na Europa.

Johnny contou que a empresa se prontificou a devolver todo o dinheiro e espera que "a justiça seja feita". Ele lamentou o episódio e espera que a agência reembolse ao menos o valor dos ingressos.

Procurada, a Outsiders Tours ainda não se manifestou sobre o caso. Caso o faça, a matéria será atualizada.